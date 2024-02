Hemocentro lança campanha para reforçar estoque de sangue no Carnaval

Com o tema: “Hemofolia 2024, no batuque do coração faça sua doação”, a campanha do Hemocentro visa conscientizar as pessoas a doarem sangue antes do carnaval e assim, reforçar o estoque para os dias de folia. A iniciativa tem como meta aumentar o estoque de sangue em 50% para atender a qualquer eventualidade durante o período do carnaval. O Hemocentro de Mossoró funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 18h e aos sábados das 7h às 17h sábado, na Rua Projetada, s/n. Bairro Aeroporto ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia.

O Hemocentro de Mossoró vai lançou, nesta segunda-feira (05), a campanha de doação de sangue “Hemofolia 2024, no batuque do coração faça sua doação”. Diante da baixa quantidade de bolsas disponíveis, o Hemocentro convoca a população mossoroense e de toda região para abraçar a causa e garantir um estoque seguro para o período carnavalesco. A campanha vai até a sexta-feira (9).



De acordo com a direção do Hemocentro, o objetivo da campanha é conscientizar as pessoas a doarem sangue antes do carnaval e assim, reforçar o estoque para os dias de folia. A iniciativa tem como meta aumentar o estoque de sangue em 50% para atender a qualquer eventualidade durante o período do carnaval.



Podem participar da doação pessoas com idades entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos com consentimento do responsável legal), saudáveis, pesando acima de 50 kg, que tenham dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, evitado alimentos gordurosos antes da doação, não consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, e que apresentem um documento oficial com foto.

