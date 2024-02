Prefeitura de Tibau divulga percurso do arrastão durante Carnaval 2024

A prefeitura de Tibau divulgou nesta segunda- feira (05) o percurso do trio durante sos arrastões do Carnaval 2024 no município. Os arrastões com o Trio Selva Nua estão programados do sábado a terça-feira, com início no Hotel Dunas e se estende por 2km por toda a Av. Angelita Clementino, passando pelo Espaço Luz e parar no Arena da Folia, na entrada da cidade. Todo um esquema de logística, segurança, trânsito, policiamento está sendo preparado para que tudo ocorra dentro da normalidade.