Allyson propõe mais um reajuste para os professores de Mossoró

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, enviou hoje à Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar N. 1/2024, buscando um reajuste salarial para os professores da cidade. O projeto visa um aumento de mais 3,62%, acumulando um total de 37,29% durante toda a sua gestão.



Tudo isso reflete o comprometimento do município com a valorização dos profissionais da educação, inserindo-se no âmbito do programa "Mossoró Cidade Educação". “O nosso objetivo é transformar não apenas os salários, mas também as condições educacionais, elevando o padrão de ensino nas nossas escolas,” disse Allyson.





O prefeito também destacou o concurso da educação, atualmente com inscrições abertas. “São disponibilizadas 112 vagas, além de 560 para o cadastro reserva, proporcionando oportunidades para profissionais comprometidos com o avanço da educação em Mossoró,” falou.



“Expressamos a nossa gratidão pelo trabalho árduo desempenhado. Este reajuste salarial não é apenas um número, mas um passo concreto para transformar a educação, transformar escolas, e, acima de tudo, valorizar aqueles que moldam o futuro da sociedade.” Finalizou o prefeito.