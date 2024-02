Jogos de Verão reúnem grande público na Praia de Pernambuquinho em Grossos

No último fim de semana as atenções em Grossos se voltaram para os Jogos de Verão na Praia de Pernambuquinho. O evento reuniu um grande público e mobilizou atletas de várias modalidades esportivas, que disputaram a premiação de mais de R$10 mil em dinheiro, a maior da história da competição.



Desde o sábado, 3, as equipes de beach soccer (aberto e veteranos), futevôlei, vôlei (masculino e feminino), corrida, taekwondo e jiu-jitsu atuaram na estrutura montada pela prefeitura situada à beira-mar.



“Os Jogos de Verão são um marco no calendário esportivo do município, que não contemplam apenas o esporte, mas também aquecem a economia local e fomentam o turismo na orla da praia”, destacou a prefeita Cinthia Sonale.



A programação deste ano se estendeu até o domingo, 4, dia no qual foram realizadas as finais do beach soccer, que foi conquistado pelos Pebas e Os Ousados, respectivamente, campeão e vice na modalidade aberta. Na categoria Master, Quem Bebe Mais levou o título e o Taz Mania ficou na 2ª colocação.



A festa de encerramento do evento foi comandada pelo cantor Jeff Costa, e adentrou a noite do domingo com torcedores e desportistas comemorando os resultados com muita música e animação.