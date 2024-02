PMM promove ação educativa sobre prevenção de acidentes e ISTs no Carnaval. A blitz aconteceu na manhã desta quarta-feira (7). A ação é uma iniciativa do Programa Vida no Trânsito (PVT), que trabalha ao longo de todo o ano atividades educativas. São ações voltadas à prevenção de acidentes no trânsito. Neste período de festividades, o Carnaval, o trabalho desenvolvido pelos agentes é intensificado, aproveitando haver um intenso fluxo nas rodovias. Na ocasião, a Secretaria de Saúde aproveitou para fornecer orientações, visando à prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Na manhã desta quarta-feira (7), a Prefeitura de Mossoró e seus parceiros realizaram uma blitz educativa para promoção da segurança nas estradas neste carnaval. Na ação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aproveitou a ocasião para fornecer orientações, visando à prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A ação é uma iniciativa do Programa Vida no Trânsito (PVT), que trabalha ao longo de todo o ano atividades educativas. São ações voltadas à prevenção de acidentes no trânsito. E neste período de festividades, o Carnaval, o trabalho desenvolvido pelos agentes é intensificado, aproveitando haver um intenso fluxo nas rodovias.

“O objetivo principal aqui é abordar os condutores nesse pré-carnaval, considerando que nas estatísticas esse período é o que mais acontece acidentes nas estradas. Então a gente aborda os motoristas, ciclistas, motociclistas e todos os que estão envolvidos no trânsito. A gente precisa acreditar e sair desse Carnaval com números mais positivos, com paz no trânsito, de fato”, explicou Ana Leine Carlos, coordenadora do PVT.

Os agentes parceiros do PVT promoveram abordagens aos condutores de veículos, reforçando a obediência às regras de trânsito e condutas para a prevenção de acidentes de trânsito, assim, garantindo a segurança de todos.

“A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com outras instituições, está fazendo uma campanha que não é inovadora. Todos os anos batemos na tecla da educação para o trânsito, na tecla da escolha pela vida. Não bastam apenas termos leis, nós temos que escolher respeitá-las”, enfatizou o policial rodoviário federal Façanha.

A equipe busca com a blitz sensibilizar os condutores de veículos para um trânsito seguro, destacando a importância do uso do cinto de segurança, por exemplo. Ademais, conscientiza para a revisão do veículo antes da viagem, respeito aos limites de velocidade, bem como não falar ao telefone enquanto dirige e nem conduzir veículos após ingerir bebidas alcoólicas.

“O Samuzinho está passando dicas para os condutores, distribuindo material informativo para as pessoas lerem em casa. Trabalhamos com o tema ‘a paz no trânsito começa por cada um de nós’. Diante disso, abordamos a educação no trânsito com os primeiros socorros, trabalhando em escolas, em eventos. Hoje, estamos participando da blitz com cerca de 6 a 8 crianças, mas a gente tem entre 36 e 40 ao todo no projeto”, informou Iraídes Souza, enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A ação destacou ainda a prevenção às ISTs no Carnaval, fornecendo informações, orientações e aconselhamento ao público, bem como distribuição de preservativos.

“Sabemos que na nossa região há muitas opções para os mossoroenses curtirem este momento. Pensando nisso, orientamos à população quanto ao uso do preservativo e fornecemos informações sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Por isso estamos aqui hoje fazendo essa blitz educativa, entregando os preservativos tanto masculinos quanto femininos para a população”, pontuou Joyce Hayanny, coordenadora do Programa de IST/AIDS e Hepatites Virais do município.