MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Com 6.923 novas vagas trabalho gerados em 2023, Mossoró o ano de 2022 em 41%, tendo gerado mais empregos do que qualquer outro município no RN, inclusive Natal; Destaque para a fruticultura e o comércio

Secretaria de Agricultura realiza serviço de terraplenagem das comunidades Lagoa de Pau e Passagem do Rio; trabalho está sendo intensificado para melhorar os acessos antes das aulas começarem

“Viva Rio Branco” não será realizado durante o carnaval; retorno será com nove parceiros e modalidades

ESTADO

Ministério da Saúde aponta que a Incidências de casos de dengue são maiores no Distrito Federal, Minas Gerais, Acre e Paraná; Vacina chega ao Rio Grande do Norte no dia 15 de fevereiro e será distribuída para 19 municípios, informa Fátima Bezerra

“Concretização de um sonho de 20 anos”, informa Governadora sobre reconstrução da estrada para Guamaré, que será construída em parceria com a 3R petroleun

Governo diz que considera legítimas as reivindicações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e pede prazo para se manifestar a respeito de reajuste de salários

Cidades de Apodi, no Rio Grande do Norte, e de Aracati, no Ceará, atraem os maiores públicos para o período de Carnaval pela tradição e contratações de grandes bandas

Governo do Estado busca R$ 921 milhões para reativar ferrovia Mossoró-Souza, que foi desativada na década de 80

POLÍCIA

PRF inicia a “Operação Carnaval” nesta sexta (9) e reforçar dicas de segurança nas rodovias até a quarta-feira de Cinzas

Filho de ex-vereador é morto a tiros na localidade Velame, em Baraúna-RN

Criminosos furtam cabos e deixam 10 mil pessoas sem energia em quatro cidades do litoral do Rio Grande do Norte

NACIONAL

Detalhes do que foi apurado pela Polícia Federal mostram que Bolsonaro e aliados estavam diretamente envolvidos na tentativa de golpe contra a democracia no Brasil

Lula anuncia renegociação de contratos e prorrogação de prazos de clientes do BNB prejudicados pela seca

Termina às 23h59 minutos desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, as inscrições para o concurso nacional com 6.640 vagas em todo o País

E nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, vamos conversar com a ouvidora geral da Prefeitura Municipal de Mossoró, Janaina Holanda, sobre o que o cidadão mossoroense está falando a respeito da gestão municipal, os eventos, as obras, enfim,

Janaina Holanda é Assistente Social, mestre em Serviço Social e Direitos Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte com ênfase no Sociojuridico. É Especialista em Comunicação e Mídia Contemporânea.

Sobre Janaina Holanda: ela é Servidora pública municipal desde 2008 e federal a partir de 2013, trabalhando para Prefeitura Municipal de Mossoró e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Possui experiência profissional na área da saúde e sociojurídico com foco na assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade social e minorias. Já atuou como assistente social no Núcleo de Práticas Jurídicas da UFERSA; perita social do TJRN, docente em cursos de graduação e pós-graduação, Pro-reitora de Assuntos Estudantis da UFERSA. Coordena o GT Serviço Social no Sociojurídico Mossoró/RN e é voluntária credenciada do Programa Médico Humanitário da Operação Sorriso.

Sobre a missão da ouvidoria geral do município está previsto no Art. 28 da Lei Complementar169 de agosto de 2021 - À Ouvidoria-Geral do Município - OGM, subordinada diretamente ao Prefeito do Município, com estrutura definida por Decreto, compete superintender a política municipal de acesso à informação e de proteção de dados e tem por finalidade receber, encaminhar e acompanhar denúncias, reclamações e sugestões dos cidadãos relativas à prestação de serviços públicos em geral, assim como representações contra o exercício negligente ou abusivo dos cargos, empregos e funções na Administração Pública Municipal, sem prejuízo das competências específicas de outros órgãos da Administração do Município.