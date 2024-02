Médico de 52 anos morre após passar mal em uma academia em Mossoró

Testemunhas relataram que Gilmar subitamente passou mal, foi socorrido por uma ambulância do Samu até o hospital Wilson Rosado, onde teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanima-lo mas ele não resistiu. A morte do jovem médico causou comoção em Mossoró. Dr. Gilmar era natural de Natal e atendia no hospital da Hapvida e no hospital Wilson Rosado, além de outras cidades do interior do estado.