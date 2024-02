Crianças de 10 e 11 anos começam a ser vacinadas contra a Dengue no DF; no RN, as doses chegam dia 15

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a primeira fase da campanha será exclusiva a crianças de 10 e 11 anos de idade (até 11 anos, 11 meses e 29 dias). A orientação é a de que os pais ou responsáveis acompanhem o atendimento e levem o documento de identificação e a caderneta de vacinação da criança. Não é necessário agendamento. No Rio Grande do Norte, dezenove municípios vão receber doses do primeiro lote de vacinas contra a Dengue que serão ofertadas na rede pública. A previsão é que os imunizantes cheguem na próxima quinta- feira dia 15.