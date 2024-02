Prefeito de Apodi-RN mostra a estrutura pronta do Carnaval 2024

O prefeito Alan Silveira informou que segurança, saúde e a população está mobilizada para receber, com muita alegria, o maior público da história dos carnavais do município. “Tudo começou com a “frevança”, no início do mês. Ontem, foi a festa das crianças. Teve também da terceira idade. Para este ano, os quatro dias de folia, haverá estrutura maior do que qualquer outra cidade da região Oeste do Rio Grande do Norte”, diz Alan Silveira.

Para o folião mais exigente, Alan Silveira divulgou um vídeo, mostrando a estrutura de segurança, com centenas de homens, patrulhando e monitorando as rodovias e as principais ruas de Apodi. “A central de monitoramento vai ficar na sede da PM”, destaca.

Neste primeiro dia de festa, a partir das 22 horas desta sexta-feira, ainda recepcionando os foliões, que estão chegando de várias partes do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, terá show na Praia Robson Lopes de Banda Inala e João Neto Pegadão.

No sábado, 10, o carnaval pega fogo com Aline Reis no trio à partir das 17 horas. No Palco, a festa fica com Gaxinin, Dario Villa, Zé Neto e Cristiano e Banca Grafith.

Para ver a programação completa AQUI.