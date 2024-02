Ciclista de 71 anos morre atropelado por caminhão tanque na RN 013, em Mossoró

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (9), na região do Assentamento Jurema, zona rural do município. Francisco Bezerra Dantas, de 71 anos, estava pedalando na rodovia, acompanhado do filho, quando foi colhido por um caminhão que seguia no mesmo sentido. De acordo com policiais militares da 2ª CIPRv, o motorista passou por exame de alcoolemia e não foi detectado álcool. Ainda segundo os policiais, o motorista afirmou que o ciclista teria saído do acostamento para a faixa da direita bruscamente, quando houve o choque.