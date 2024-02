Garotos de Cruzeiro do Sul (AC) choram de emoção com o show de Hungria, em Apodi-RN

“Eu gosto muito dele. Comecei a gostar por causa do meu pai que gostava muito dessas músicas”, disse o garoto Kauan Costa aos prantos. Para o prefeito Alan Silveira, essa emoção é reflexo de um carnaval pensado para todos os públicos. "O nosso carnaval é diferenciado, com grandes atrações, de graça para o povo e com muita segurança “, disse o prefeito.

Conheçam Kauan e Naiara, dois irmãos adolescentes apaixonados por Hungria e que não seguraram as lágrimas no show histórico do carnaval de Apodi-RN.

Kauan Costa tem 12 anos e Naiara Costa tem 15. Eles são de Cruzeiro de Sul, no estado do Acre. Eles estavam a passeio no RN com a mãe Daiana Costa , quando descobriram, por acaso, o showzaço que iria acontecer no maior carnaval do RN.

Para garantir o melhor lugar na festa, eles chegaram às 19h deste domingo, 11, na frente do palco e não saíram mais.

Segundo o garoto Kauan, essa paixão tem influência do seu pai, que também é muito fã de Hungria, mas que não veio para o RN.

“Eu gosto muito dele. Comecei a gostar por causa do meu pai que gostava muito dessas músicas”, disse o garoto aos prantos.

Para o prefeito @alansilveira15, essa emoção é reflexo de um carnaval pensado para todos os públicos.

“A festa de todos os sons é feita com muito carinho para todos, com variedade de bandas e de ritmos, pois nós entendemos que nem todos conseguem curtir um show como esse. O nosso carnaval é diferenciado, com grandes atrações, de graça para o povo e com muita segurança “, disse o prefeito.