Deputada do PT aproveita recesso de janeiro para conhecer o interior do RN

A deputada estadual Divaneide Basílio (PT) aproveitou o mês de janeiro de 2024 para visitar municípios potiguares e conhecer de perto a realidade norte-riograndense.

Sua participação na Conferência Nacional de Educação também foi destaque nesta terça-feira (6), durante o primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa do RN em 2024.

“Participei de ações em Natal, Parnamirim, São Gonçalo, Ipanguaçu, Janduís, Patu, Caiçara do Rio do Vento, Angicos, Maxaranguape, São Paulo do Potengi, Pedra Grande, Extremoz e Caraúbas para conhecer mais a realidade do nosso estado”, elencou a parlamentar.

Sobre sua participação como representante da ALRN na Conferência Nacional de Educação, entre os dias 28 e 30 de janeiro, em Brasília, a deputada comentou. “Teremos o Novo Plano Nacional de Educação. Foi lá que a governadora anunciou a Escola Conectada, no qual todas as escolas estarão com uma rede de qualidade. Isso é investir nos alunos de escola pública”, disse.

Por fim, destacou o lançamento do projeto “Dignidade tem nome”, em parceria com o Governo do Estado, programa de retificação gratuita de nome para pessoas trans e travestis. “Muito importante para que possam garantir a dignidade”, concluiu.