Conheça o interventor da Penitenciária Federal de Mossoró-RN

O interventor da Penitência Federal de Mossoró é o policial penal Carlos Luis Vieira Pires, que chegou a Mossoró com o Secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, e o diretor do Sistema Penitenciária Federal, Marcelo Stone, na noite desta quarta-feira, 15.

O interventor foi nomeado pelo ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, após decisão de afastar de imediato a atua direção do presídio, após a fuga muito estranha de Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos, o Tatu, e Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de Martelo.

Além do cargo como policial penas federal, Pires também é coordenador-geral de Classificação e Remoção de Presos, em Brasília, e já foi diretor Penitenciária Federal em Catanduvas (PR), a primeira unidade do Brasil. Reúne experiência para a função.

Martelo e Tatu, que são do Acre-AC, onde são condenados a mais de 150 anos de prisão por assaltos, assassinatos, e tráfico de drogas, e foram transferidos para o Rio Grande do Norte após protagonizar rebelião violenta no Presídio do Acre, fugiram na madrugada de quarta.

A suspeita extraoficial é de que a dupla tenha escalado uma luminária da cela onde estavam e pulado o alambrado para acessar a área externa. O presídio de Mossoró também abriga Fernandinho Beira-Mar, conhecido por sua atuação na facção carioca Comando Vermelho.

O Ministério da Justiça informou que está agindo em três frentes: a primeira é descobrir como os dois presos fugiram e fechar as portas para que outros presos até mais perigosos não escapem também. Simultaneamente, uma força tarefa foi formada para realizar as buscas.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, informou que pediu ajuda aos Governos do Estados da Paraíba e do Ceará, para fazer buscas aos dois fugitivos. O trabalho tem reforço da PRF, PF e principalmente a Polícia Penal Estadual e Federal.

Entrevista Coletiva

Ao meio-dia desta quinta-feira, 15, o secretário Nacional de Políticas Públicas Penais, André Garcia, também a superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, Larissa Perdigão; o juiz Federal Walter Nunes, corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró; e Rodrigo Sá de Oliveira, chefe da Delegacia de Polícia Federal em Mossoró-RN.