Prefeito Allyson fiscaliza andamento de obras do Memorial Covid-19 em Mossoró

O memorial será um espaço significativo para relembrar aqueles que foram afetados pela doença. A Prefeitura está comprometida em garantir que a construção seja concluída no prazo estabelecido, para a comunidade poder ter um local apropriado para prestar suas homenagens às vítimas da Covid-19. As obras estão em ritmo avançado, visando homenagear as 700 vidas perdidas durante a pandemia em Mossoró. O memorial está sendo construído na avenida Dix-sept Rosado, ao lado da Catedral de Santa Luzia.

A Prefeitura de Mossoró realizou na manhã desta quinta-feira (15), a fiscalização do andamento da construção do Memorial Covid-19. As obras estão em ritmo avançado, visando homenagear as 700 vidas perdidas durante a pandemia em Mossoró. O memorial está sendo construído na avenida Dix-sept Rosado, ao lado da Catedral de Santa Luzia, bairro Centro, e terá investimento de R$ 433.783,42 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos).





O memorial será um espaço significativo para relembrar aqueles que foram afetados pela doença. A Prefeitura está comprometida em garantir que a construção seja concluída no prazo estabelecido, para a comunidade poder ter um local apropriado para prestar suas homenagens às vítimas da Covid-19.



“A obra está num ótimo ritmo, um empreendimento que entregaremos nos próximos meses. Então estamos aqui historiando uma obra bonita que contará um pouco da história desse momento triste que passamos na pandemia em Mossoró. Homenagearemos a todas as pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. É uma obra de chamamento importante e que realmente retratará muita coisa da nossa história”, destaca Rodrigo Lima, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA).

A fiscalização do andamento da construção do Memorial Covid-19 visa garantir que cada detalhe esteja sendo cuidado com esmero. O memorial, além de ser um símbolo marcante para a cidade, se tornará um espaço de profundo significado, onde a memória dos que sucumbiram à doença será reverenciada. A gestão está inteiramente empenhada em assegurar que a construção seja concluída no prazo estabelecido, consciente da importância desse espaço para a comunidade local.



Será um ambiente de introspecção, mas também de celebração das vidas que se foram, uma vez que todos estarão unidos em um só sentimento de solidariedade e superação diante dessa tragédia.