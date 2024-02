3R Petroleum aumenta preço do diesel em R$ 0,10 e gasolina R$ 0,33 na Refinaria Clara Camarão

A 3R Petroleum anunciou nesta quinta-feira (15) um aumento no preço dos combustíveis na refinaria Clara Camarão, em Guamaré.



No caso da gasolina, o litro passou de R$ 2,933 para R$ 3,268, um aumento de 33 centavos (+ 11,4%).



Já o diesel, o litro passou de R$ 3,488 para R$ 3,588, um aumento de 11 centavos (+ 2,8%).

Nos postos de combustíveis de Mossoró os combustíveis já foram atualizados. O litro da gasolina pode ser encontrado em uma média de R$ 5,99 a R$ 6,09.

Nos postos de combustíveis do Alto Oeste potiguar os combustíveis já foram atualizados. Em Pau dos Ferros, a gasolina aumentou mais de 30 centavos, e o litro já passa de R$ 6,30 na bomba.



A 3R é uma empresa privada que assumiu, em junho do ano passado, os campos de exploração de petróleo que eram operados pela Petrobras no Rio Grande do Norte.



Os valores comercializados pela 3R são atualizados semanalmente, todas as quintas-feiras.