“Quarta de Mel” encerra 7 dias de folia de carnaval em Grossos

O tradicional mela-mela em Grossos encerrou nesta quarta de cinzas (14) a maratona carnavalesca na cidade, iniciada ainda na quinta-feira passada (8). A Quarta de Mel, como é conhecido o evento, era um dos momentos mais aguardados pelos foliões, que aderiram com entusiamo à prorrogação do carnaval grossense na tarde de ontem.



Com uma multidão concentrada no Largo da Rodoviária desde às 16h, o derradeiro dia de folia teve como atrações a cantora Aline Reis e Serginho Pimenta, que puxou o arrastão pela avenida Raimundo Gonçalves entoando os grandes sucessos do axé music.



A prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, também participou desse último ato dos festejos de momo, e reforçou a importância do evento para a programação. “O encerramento desse carnaval histórico não poderia ter sido melhor! A Quarta de Mel caiu na graça do povo e hoje tem grande destaque no calendário cultural do município”, ressaltou a gestora