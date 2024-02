Com cerca de 400 mil foliões, em 5 dias, Carnaval de Apodi é o maior da história

“Agradeço ao empenho das Polícias Militar, Civil, Rodoviária Estadual e Federal, aos Bombeiros Civis e Militares, Segurança Privada, Conselho Tutelar, equipes da saúde, assistência, limpeza e a toda equipe da organização, de forma geral. Parabéns as bandas que abrilhantaram o nosso evento e, de forma bem especial, aos foliões que foram a estrela maior e protagonistas do nosso carnaval, que brincaram com responsabilidade. Muito obrigado a todos!”, agradeceu o prefeito Alan Silveira. Fotos: Josemário Alves

A Prefeitura de Apodi-RN, mais uma vez, realizou o maior Carnaval de rua do estado do Rio Grande do Norte. A “festa de todos os sons” reuniu diferentes gêneros , agradando públicos distintos.

Cerca de 80 mil pessoas por dia, entre os públicos do arrastão e palco na Arena da Folia, marcaram presença, consagrando, assim, o Carnaval de Apodi o maior de todos os tempos.



O sucesso do grandioso público deu-se, sobretudo, pela hospitalidade do município, 24 atrações musicais, bem como todo o planejamento, logística, informação, inclusão, acessibilidade e toda a equipe de segurança eficiente que garantiram ao folião um carnaval seguro.



O evento contou com intérprete de libras, banheiros com acessibilidade, camarotes com rampas, e um espaço exclusivo para pessoas com deficiência, garantindo a inclusão no maior evento já realizado pelo município.



Ao todo foram mais de 400 profissionais por dia compondo o sistema de segurança, organização, saúde, assistência e limpeza.



“Agradeço ao empenho das Polícias Militar, Civil, Rodoviária Estadual e Federal, aos Bombeiros Civis e Militares, Segurança Privada, Conselho Tutelar, equipes da saúde, assistência, limpeza e a toda equipe da organização, de forma geral. Parabéns as bandas que abrilhantaram o nosso evento e, de forma bem especial, aos foliões que foram a estrela maior e protagonistas do nosso carnaval, que brincaram com responsabilidade. Muito obrigado a todos!”, agradeceu o prefeito Alan Silveira.

O Carnaval de Apodi, maior evento cultural da cidade, aqueceu a economia do município e efetivou a importância do turismo local, fato que ratificou o título de “melhor e maior carnaval de rua do estado.