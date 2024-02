Dr. Artur Vale realiza o maior carnaval da história de Governador Dix-Sept Rosado

Com uma programação com grandes atrações nacionais e regionais, além da participação dos artistas locais, o Dissé Folia 2024 entrou para a história. Dr. Artur Vale não esconde a alegria e satisfação de ver que o público aprovou o Dissé Folia 2024. “Foi um evento feito com muito esforço da nossa gestão, com grandes atrações, segurança e muita organização. Então, é muito satisfatório saber que a população aprovou. É o que nos motiva para continuar trabalhando mais e mais para tornar Governador um município de desenvolvimento também na área de eventos.”, ressaltou o prefeito.