Programação do Mossoró Cidade Junina 2024 será lançada no dia 6 de março. O evento acontecerá no dia 6 de março no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, em horário a ser divulgado em breve. O anúncio foi feito pelo prefeito Allyson Bezerra, por meio de suas redes sociais, nesta sexta-feira (16). O lançamento antecipado visa proporcionar aos comerciantes e empresários locais maior tempo para organização e preparação para a festa.

O Mossoró Cidade Junina está entre as maiores festas juninas do país e tem se consagrado nos últimos dois anos como uma das edições mais organizadas e mais seguras de todos os tempos, atraindo mais público com os novos polos e atrações locais, regionais e nacionais.

Para 2024, todos os polos estão garantidos, disse o prefeito. "Os polos Antônio Francisco e Arraiá do Povo, lançados em 2023, foram sucesso de público e estão garantidos para esta edição. Nossas equipes já trabalham no planejamento para assegurar mais uma vez o São João que o povo de Mossoró merece", destacou Allyson.