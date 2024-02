As equipes de serviços urbanos seguem com cronograma de limpeza em toda a cidade, fortalecendo o monitoramento dos pontos que tem histórico de alagamentos durante o período de chuvas. Todos os canais, galerias, córregos e bocas de lobo estão devidamente limpos, é importante destacar a participação da comunidade em não descartar o lixo de forma irregular.

A Prefeitura de Mossoró concluiu nesta quarta-feira (14) o mutirão de limpeza do canal da comunidade Santa Helena. Essa ação teve como objetivo principal a melhoria do escoamento da água pluvial no local, evitando alagamentos e enchentes durante períodos chuvosos. A limpeza do canal foi realizada por uma equipe especializada, que retirou resíduos sólidos e vegetação excessiva ao longo do curso d'água.



Além disso, foram feitas melhorias na estrutura do canal, como a desobstrução de tubulações e a remoção de entulhos. A população local foi beneficiada diretamente com essa iniciativa, pois terá um canal livre de obstruções, reduzindo os riscos de alagamentos em suas residências e possibilitando uma maior segurança durante o período de chuvas.

A ação da Prefeitura de Mossoró demonstra o comprometimento do poder público em promover melhorias na infraestrutura urbana, visando à qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável do município.

Além dos canais, a Prefeitura de Mossoró, por meio do programa “Mossoró Limpa”, está realizando a limpeza de bocas de lobo em vários pontos da cidade. Essa iniciativa visa a cidade limpa e livre de entupimentos nos sistemas de escoamento de água pluvial. A limpeza das caixas de drenagem é essencial para prevenir alagamentos e garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana.



A limpeza periódica das bocas de lobo é feita de acordo com um cronograma estabelecido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB), considerando as diferentes áreas da cidade que necessitam desse serviço.



As equipes de serviços urbanos seguem com cronograma de limpeza em toda a cidade, fortalecendo o monitoramento dos pontos que tem histórico de alagamentos durante o período de chuvas. Todos os canais, galerias, córregos e bocas de lobo estão devidamente limpos, é importante destacar a participação da comunidade em não descartar o lixo de forma irregular.