Serra do Mel: Prefeitura amplia investimentos em sete vilas do município

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está empenhada na construção de caixas elevadas nas Vilas Sergipe, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Este investimento tem como objetivo a regularização do fornecimento de água nessas comunidades, proporcionando uma melhoria significativa na qualidade de vida dos residentes. Serra do Mel, com uma população de 13 mil pessoas, tem sua economia baseada na produção de castanha de caju e na geração de energia eólica e solar.