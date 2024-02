Bispo Dom Francisco Sales toma posse na Diocesse de Santa Luzia, em Mossoró

A cerimônia de posse canônica de Dom Francisco Sales teve início na sexta-feira, 16, com sua chegada ao Rio Grande do Norte através do município de Luis Gomes. Ele foi acolhido em Mossoró pelo prefeito Allyson Bezerra e secretários no Palácio da Resistência. Ao final do dia, na presença da governadora Fátima Bezerra, do prefeito Allyson Bezerra, de outros 20 bispos e mais de uma centena de padres, Dom Francisco Sales assumiu oficialmente o cargo de Bispo de Mossoró. Ele sucede Dom Mariano Mazana, que ocupava a posição desde 2004.

O novo bispo Dom Francisco Sales Alencar Batista da Paróquia de Santa Luzia tomou posse em missa campal em frente à Catedral de Santa Luzia, na tarde-noite deste sábado, 17.

O evento foi prestigiado pelo prefeito Allyson Bezerra e também pela Governadora Fátima Bezerra, entre várias outras autoridades da região Oeste do Rio Grande do Norte.

A posse canônica de Dom Francisco Sales começou nesta sexta-feira, 16, quando Dom Francisco visitou a primeira paróquia da Diocese de Santa Luzia, em Luiz Gomes-RN.

Depois Dom Francisco e comitiva passou por Pau dos Ferros, Apodi e chegou a Mossoró, na manhã deste sábado, pela paróquia de São João Batista, no bairro Doze Anos.

Após recepção calorosa com dezenas de padres e bispos de várias regiões do Nordeste, Dom Francisco foi recebido pelo prefeito Allyson Bezerra e secretários no Palácio da Resistência.

Na oportunidade, o prefeito entregou ao Bispo Dom Francisco de Sales, uma honraria, acompanhado da bandeira do Município de Mossoró, como forma de homenagem e boas-vindas ao Bispo.





No final da tarde deste sábado, em missa campal em frente à Igreja de Santa Luzia, no Centro de Mossoró, Dom Francisco Sales tomou posse como Bispo da Diocese de Mossoró.

A posse canônica contou com a celebração de uma missa conduzida pelo arcebispo da Arquidiocese de Natal, Dom João Cardoso, no adro da catedral de Santa Luzia.

A solenidade foi aberta com a leitura da bula (documento) do Papa Francisco pelo Colégio de Consultores, nomeando Dom Francisco de Sales como bispo da Diocese de Mossoró em substituição a Dom Mariano Manzana, que ocupava a função desde 2004.

Em suas palavras, o prefeito Allyson Bezerra disse: “Um momento ímpar e feliz para nós, a gente tem a felicidade de receber o novo Bispo aqui em Mossoró, o sétimo Bispo da Diocese de Mossoró, hoje é um dia daqueles que nos sentimos realmente participantes da história de Mossoró. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de recebê-lo no Palácio da Resistência, de apresentar o palácio, falar da cidade de Mossoró, ele e Dom Mariano, agora Bispo Emérito se despedindo de todo esse período à frente da Diocese de Santa Luzia,” disse Allyson Bezerra.

“Continuaremos trabalhando em parceria e cooperação com as bençãos de Deus. Seja bem-vindo, Dom Francisco, a essa terra de gente forte, resistente e feliz”, completou o prefeito Allysson Bezerra.

A governadora Fátima Bezerra, saudou o novo bispo lhe entregando uma bandeira do Rio Grande do Norte e uma imagem de Nossa Senhora do Carmo e também lembrou o legado de Dom Mariano.

“Damos as boas-vindas ao senhor, Dom Francisco, com nosso coração tomado de felicidade de recebê-lo nesta casa. O senhor chega trazendo muita vida para todos nós, sem deixar de reconhecer também o legado tão inspirador deixado por Dom Mariano Manzana, como exemplo de fé, pela vida sacerdotal, pela missão cumprida à frente dessa Diocese ao longo de quase vinte anos, pautada pelos princípios da solidariedade, pelo respeito de pelo amor ao próximo.” Exaltou a governadora.

Rito

A programação seguiu o ritual religioso de entrega do báculo (cajado) ao novo bispo por Dom João como um gesto de comunhão eclesial e de passagem do governo diocesano. Dom Francisco entrou na Catedral para um momento de Adoração ao Santíssimo e depois aos pés da imagem de Santa Luzia pediu a sua intercessão.

O novo bispo

Dom Francisco de Sales Alencar Batista, nasceu 17 de abril de 1968 em Araripina/PE. É da Ordem dos Freis Carmelitas e foi ordenado sacerdote em 29 de novembro de 1995. Foi nomeado pelo Papa Francisco Bispo Diocesano de Mossoró em 18 de novembro de 2023, após a renúncia e indicação do então bispo de Mossoró Dom Mariano Manzana, ao completar 75 anos. Até o ano passado, Dom Francisco ocupava então o bispado da cidade de Cajazeiras, no estado da Paraíba, tendo assumido no ano de 2016.

Autoridades políticas, religiosas, secretários municipais e vereadores estiveram presentes na solenidade de posse.