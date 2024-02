“Foram mais de 3.200 policiais, num investimento superior a R$ 5 milhões”. O deputado Francisco do PT enalteceu o carnaval no RN e os investimentos realizados pelo Governo do Estado para garantir a segurança do folião. “Cumprimento e parabenizo todos os agentes de segurança pública do nosso Estado que colaboraram com o carnaval junto às forças nacionais e municipais”, disse Francisco.

Em pronunciamento durante a sessão plenária após o período carnavalesco, o deputado Francisco do PT enalteceu os festejos no Rio Grande do Norte e destacou os investimentos do Governo do Estado para garantir a segurança do carnaval nos municípios potiguares.

“Foram mais de 3.200 policiais, num investimento superior a R$ 5 milhões, garantindo a segurança do folião em todo o RN. Cumprimento e parabenizo todos os agentes de segurança pública do nosso Estado que colaboraram com o carnaval junto às forças nacionais e municipais”, disse Francisco.

O parlamentar parabenizou ainda os organizadores do carnaval do povoado Santo Antônio da Cobra, no município de Parelhas, “que é o maior carnaval rural do Brasil”.

Na ocasião, Francisco do PT registrou também participação na abertura do carnaval do Arrastão do Boi, em Currais Novos; na abertura do carnaval de Natal e ainda no carnaval de Caicó. “O carnaval tem uma forte importância econômica para o RN, gerando emprego e renda para a população”, observou.

Ao final do pronunciamento, o deputado comemorou as chuvas caídas em diversos municípios potiguares, com destaque para Currais Novos, com o transbordo do reservatório do povoado da Cruz.

“As chuvas registradas trazem esperança e alegria para a população. Que possamos ter um inverno com capacidade para, minimamente, repor a recarga dos nossos reservatórios hídricos”, concluiu ele.