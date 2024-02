Interessados têm até o final do dia para se inscreverem nos concursos da Prefeitura de Mossoró. O prazo de inscrição nos concursos, que preveem o preenchimento de 492 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior no município, termina nesta segunda-feira (19). As vagas contemplam as áreas de Saúde, Assistência Social e Educação. As inscrições são realizadas pela internet no site do IDECAN.