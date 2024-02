Mossoro Limpa: caminhão varredor aprimora a limpeza urbana da cidade

O prefeito Allyson Bezerra acompanhou juntamente com o secretário municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Miguel Rogério e equipe técnica, a eficiência do novo equipamento. O caminhão conta com vassouras laterais de 500 mm de diâmetro e uma vassoura central de 1.100 mm de largura, feita em aço. Além disso, possui um sistema de iluminação que permite a realização de trabalhos noturnos, garantindo a efetividade da limpeza em diferentes horários.

A Prefeitura de Mossoró, por meio do programa “Mossoró Limpa”, conta com equipamento moderno para aprimorar a limpeza urbana. O maquinário, “caminhão varredor” pode realizar um serviço de excelência em um curto período, melhorando a limpeza e a manutenção da cidade. O novo maquinário começou a ser utilizado na manhã desta segunda-feira (19), na rua Felipe Camarão, bairro Aeroporto. O prefeito Allyson Bezerra acompanhou juntamente com o secretário municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Miguel Rogério e equipe técnica, a eficiência do novo equipamento.



O caminhão conta com vassouras laterais de 500 mm de diâmetro e uma vassoura central de 1.100 mm de largura, feita em aço. Além disso, possui um sistema de iluminação que permite a realização de trabalhos noturnos, garantindo a efetividade da limpeza em diferentes horários.



“Estamos investindo em modernidade. O prefeito Allyson Bezerra determinou que a Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB) procurasse o que existia de melhor para fazer com que a limpeza de Mossoró seja padrão. Essa máquina veio para agilizar a limpeza, trabalhar à noite no centro para que os comerciantes, ao chegarem pela manhã a área esteja toda limpa. Trabalharemos nos bairros também, facilidade que essa máquina traz para a limpeza da cidade. Uma cidade mais limpa, mais linda, isso aqui é importante para a gente”, destacou Miguel Rogério, titular da Semurb.

Os serviços de limpeza urbana abrangem uma série de ações, como: coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de praças e parques, raspagem de sarjetas, serviços de roçada e capinação, desobstrução de bueiros e poda de árvores.



Com a iniciativa, a rua passa por um processo de limpeza intensiva, remoção de lixo e entulhos, pintura de meio-fio, poda de árvores e manutenção da iluminação pública. Essas ações não apenas melhoram a estética da rua, mas também contribuem para a saúde e bem-estar da população local, além de promover um ambiente mais agradável e acolhedor para moradores e a população em geral.