Mossoró registra chuva de 39 milímetros nas últimas 24 horas

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu, na manhã de hoje, um alerta de perigo potencial (cor laranja) de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h), para a região Oeste do Rio Grande do Norte. Para esta semana, a previsão para Mossoró aponta para sol e chuvas passageiras tanto à tarde quanto à noite, com exceção da quinta-feira que deve ser de céu aberto ao longo do período noturno. A temperatura pode cair até 25 ºC e chegar a máxima de 33 ºC.

