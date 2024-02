Prefeito Allyson anuncia concurso com 32 vagas para Procuradoria e Auditores Fiscais do Município

Ao todo, serão disponibilizadas 32 vagas, sendo 7 vagas para Procurador, 10 vagas para Analista Jurídico e 15 vagas para Auditor Fiscal do município, além de cadastro reserva. “Tudo que você precisa para fazer o concurso está publicado no DOM. Com esse concurso, chegamos a 524 vagas de concurso publicadas,” disse Allyson. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), será responsável pela realização do certame.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, anunciou nesta segunda-feira (19), a publicação no Diário Oficial de Mossoró (DOM), de edital do concurso público com vagas para a Procuradoria-Geral e Auditores Fiscais do Município.



Ao todo, serão disponibilizadas 32 vagas, sendo 7 vagas para Procurador, 10 vagas para Analista Jurídico e 15 vagas para Auditor Fiscal do município, além de cadastro reserva.



“Tudo que você precisa para fazer o concurso está publicado no DOM. Com esse concurso, chegamos a 524 vagas de concurso publicadas,” disse Allyson.



O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), será responsável pela realização do certame.



Concursos Prefeitura de Mossoró

Termina nesta segunda-feira (19/02), o prazo para inscrições nos concursos da Saúde, Educação e Assistência Social da Prefeitura de Mossoró. São 492 vagas abertas