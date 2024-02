MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 21/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

FUGA DA PENITENCIARIA DE MOSSORÓ

Após notícia de que possivelmente Tatu e Martelo teriam sido resgatados da região da Serra Mossoró, recua número de barreiras com revistas de carros na RN 015

100 agentes, 22 viaturas e um ônibus da Força Nacional chegam a Mossoró a quinta-feira; Base de Apoio será a UFERSA

Fugitivos são acusados de traição e jurados de morte pelo CV, revela o Metrópoles

Buscas por fugitivos chegam ao oitavo dia com a Corregedoria afastando responsáveis por áreas de inteligência, segurança e administração do presídio de Mossoró

MOSSORÓ

Prefeitura de Mossoró convoca 222 professores e técnicos do processo seletivo simplificado para o início do ano letivo

Em leitura do Executivo ao Legislativo, Prefeito Allyson Bezerra anuncia início das obras da estrada interligando as BRs 110 e 304 para esta quarta-feira

Também nesta quarta-feira, prefeitura de Mossoró lança programa Semear 2024 no parque Armando Buá; cerca de 5 mil agricultores serão beneficiados

“Jovem do Futuro”: Prefeitura divulga resultado preliminar de seleção de estagiários para a segunda fase do programa

ESTADO

Turismo internacional no RN prevê alta de 46% no primeiro trimestre de 2024

MP recorre no STF contra decisão do TCE sobre prazo para servidores não concursados se aposentarem pela previdência do RN

POLÍCIA

Governadora assina ordem de serviço para construir o décimo segundo batalhão de Polícia Militar, em Mossoró; investimento será de 1,9 milhão

Computadores adquiridos com emendas parlamentares são entregues a PCRN

Promotor pede absolvição de réu confesso de homicídio em Governador Dix Sept Rosado; “Foi legítima defesa; Réu estava com a filha nos braços, quando foi agredido pela vítima”, diz o promotor

Homem golpeado por faca peixeira em Areia Branca morre no Hospital Tarcísio Maia