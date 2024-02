Ex-presidiário é assassinado a tiros em São Rafael, no interior do RN. O crime aconteceu por volta das 13h40 desta quarta-feira (21). A vítima foi identificada apenas como Vagner. O homem foi encontrado caído, ao lado de uma motocicleta, no Centro da cidade. Com ele, os policiais encontraram uma pequena porção de crack. No local, prevaleceu a lei do silêncio, tendo algumas pessoas apenas afirmado que ouviram os disparos e acionaram a polícia. Vagner já tinha passagem no sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas. Ele também era suspeito de um homicídio ocorrido em outubro de 2023.

FOTO: SÃO RAFAEL NOTÍCIAS