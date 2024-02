Força-tarefa prende suspeito de ter financiado ataques criminosos em 2023 no RN. A prisão aconteceu na última sexta-feira (16), no bairro Pitimbu, Zona Oeste da capital potiguar. O homem era considerado foragido da Operação Favens, deflagrada em julho de 2023, no combate a uma organização criminosa responsável por vários ataques ocorridos em março de 2023 no Rio Grande do Norte. O preso já possuía antecedentes criminais, sendo suspeito de arrombamentos a bancos e caixas eletrônicos.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF