Prefeito inicia rodovia interligando a BR 110 a 304 e diz que tem outras 40 para começar

O investimento na obra será superior a R$ 67 milhões. A rodovia terá 8 quilômetros, sendo que 3 a leste e 5 a oeste. A ponte sob o rio Mossoró terá 140 metros. A ciclovia e o calçadão serão iluminados com led. No trecho de alagamar, será necessário fazer um paredão de 5 metros. A obra vai desafogar o trânsito de carros pesados do Centro de Mossoró e valorizar toda a região norte de Mossoró. Na assinatura da ordem de serviço da obra, o prefeito Allyson Bezerra agradeceu ao povo que o elegeu, aos secretários, vereadores e a Justiça, por agilizar os processos.