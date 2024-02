Equipe técnica da Prefeitura visita terreno onde será construída a Policlínica de Mossoró. A equipe composta por secretários municipais e engenheiros responsáveis pelo projeto arquitetônico pôde avaliar as condições do local, bem como planejar a execução da obra. O terreno foi doado pela Ufersa, localizado em frente á BR-110 na avenida Francisco Mota, numa região muito importante da cidade. A futura unidade de saúde irá beneficiar a população local, oferecendo atendimento médico de qualidade e contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde no município.

A Prefeitura realizou na manhã dessa quinta-feira (22), uma visita técnica ao terreno onde será construída a Policlínica da Mossoró.

A equipe composta por secretários municipais e engenheiros responsáveis pelo projeto arquitetônico pôde avaliar as condições do local, bem como planejar a execução da obra.

O terreno foi doado pela Ufersa, localizado em frente á BR-110 na avenida Francisco Mota, numa região muito importante da cidade.

A futura unidade de saúde irá beneficiar a população local, oferecendo atendimento médico de qualidade e contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde no município.

“Neste terreno vamos construir a nova Policlínica para atender toda essa região do Alto São Manuel, desafogando assim os atendimentos no PAM do Bom Jardim. Aqui vamos ter todos os atendimentos da especializada que hoje já atendem no PAM e que também agora farão parte da Policlínica”, frisou Morgana Dantas, titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A construção da Policlínica representa um avanço significativo no setor da saúde pública do município, proporcionando mais acesso a serviços essenciais e contribuindo para o fortalecimento do sistema de saúde local.

“Estamos fazendo uma visita técnica aqui ao terreno, olhando toda a parte de terraplenagem, de estrutura, do que a gente vai realmente pegar na Policlínica, que está em licitação para ser concluído agora nos próximos dias, então já estamos aqui fazendo visita ao terreno para dar início o mais breve possível à obra que realmente é muito importante para a população aqui Alto do São Manuel”, pontuou Rodrigo Lima, secretário de Infraestrutura.

Com a realização da visita técnica, fica evidente o empenho da Prefeitura em garantir a eficiência e a eficácia do projeto, resultando em benefícios concretos para a comunidade local.