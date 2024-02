Polícia indicia homem por praticar ato obsceno na frente de ciclistas em Pau dos Ferros

De acordo com o delegado Michel Teixeira, da Deam, a delegacia recebeu diversas denúncias de mulheres que foram vítimas do suspeito, um homem de 38 anos. O caso vinha acontecendo desde o mês de outubro de 2023. Ele estaria realizando atos obscenos às margens da BR-226, na saída do bairro Alto São Geraldo. Os atos aconteciam sempre que um grupo de ciclistas passava pedalando pelo local. Segundo relatos, o suposto autor ficava à espera das ciclistas e quando elas passavam, ele começava a tocar as próprias genitálias. O suspeito foi indiciado pelo crime de ato obsceno, com pena prevista de três meses a um ano de detenção.