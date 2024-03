Allyson assina ordem de serviço para construção de Escola na Comunidade rural São José

A construção da escola é uma das 40 obras do programa "Mossoró Realiza", anunciadas pelo prefeito na leitura da mensagem anual na Câmara Municipal, no último dia 20 de fevereiro, e faz parte também do programa "Mossoró Cidade Educação". O prefeito destacou a alegria de dar a ordem de serviço na Escola da Comunidade São José. A escola será construída com recursos próprios da Prefeitura e terá capacidade para receber até 110 alunos.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, assinou nesta terça-feira (27) a ordem de serviço para a construção da Escola Municipal, localizada na Zona Rural de Mossoró, na Comunidade de São José, no Polo Jucuri.



A construção da escola é uma das 40 obras do programa "Mossoró Realiza", anunciadas pelo prefeito na leitura da mensagem anual na Câmara Municipal, no último dia 20 de fevereiro, e faz parte também do programa "Mossoró Cidade Educação".



"Nos próximos dias e semanas, daremos o pontapé inicial em mais 40 obras em bairros e comunidades rurais," disse Allyson durante a leitura.



O prefeito destacou a alegria de dar a ordem de serviço na Escola da Comunidade São José. A escola será construída com recursos próprios da Prefeitura e terá capacidade para receber até 110 alunos.



"Estou aqui hoje, com muita alegria, cumprindo uma missão que Deus nos deu, iniciando o sonho da comunidade: uma escola linda, moderna, toda equipada com equipamentos novos, climatizada, para receber as crianças dessa importante comunidade," concluiu Allyson.