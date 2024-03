Inscrições no concurso para Procuradoria-Geral e Auditoria Fiscal de Mossoró começam hoje, 28. O edital do certame foi publicado pela Prefeitura no Diário Oficial de Mossoró (DOM) da última segunda-feira (19). Ao todo, serão disponibilizadas 32 vagas. São 7 vagas para procurador, 10 vagas para analista jurídico e 15 vagas para auditor fiscal, além de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de março, no site da Cebraspe, banca realizadora do concurso.

As inscrições para o concurso público com vagas para a Procuradoria-Geral e Auditoria Fiscal do Município terão início nesta quarta-feira (28). O período de inscrições e de solicitação de isenção da taxa de inscrição será das 10h até as 18h do dia 28 de março de 2024. A data final para o pagamento da taxa de inscrição é 19 de abril.

O edital do certame foi publicado pela Prefeitura no Diário Oficial de Mossoró (DOM) da última segunda-feira (19). Ao todo, serão disponibilizadas 32 vagas. São 7 vagas para procurador, 10 vagas para analista jurídico e 15 vagas para auditor fiscal, além de cadastro de reserva.

O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição para os cargos de analista da Procuradoria é de R$ 130. Já para os cargos de auditor fiscal de tributos municipais e de procurador o valor é de R$ 200.

A aplicação da prova objetiva e das provas discursivas, somente para o cargo de procurador, está marcada para o dia 21 de julho. Já a aplicação das provas objetivas, para os cargos de analista da Procuradoria e de auditor fiscal de Tributos Municipais, ocorrerá no dia 28 do mesmo mês.

A Prefeitura de Mossoró e a Cebraspe informam que as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência dos organizadores do certame. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.

