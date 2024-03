“A recuperação das estradas nos enche de esperança”, diz Isolda em fala na Assembleia Legislativa

Na terça-feira, 27 de fevereiro, o governo do Rio Grande do Norte publicou o edital do 1º lote da licitação para recuperação de estradas, um marco importante para a infraestrutura do estado. E a deputada estadual Isolda Dantas fez questão de reforçar a importância dessa ação em fala durante a sessão na Assembleia Legislativa.



O investimento total previsto é de R$ 427 milhões, destinados à restauração, recapeamento e sinalização das rodovias estaduais. O primeiro edital de licitação do programa de recuperação de estradas, que contemplará nove trechos rodoviários, totalizando 210 quilômetros de extensão. Destes, três trechos estão localizados no Primeiro Distrito Rodoviário, em Mossoró – RN-105 BR-304/Baraúna; RN-117 BR-304/Governador Dix Sept Rosado; Acesso Tibau/Grossos –, e seis trechos no Sexto Distrito, em Pau dos Ferros – RN-079; RN-177 trecho BR-405/Marcelino Vieira, BR-405/Rodolfo Fernandes, Viçosa/Portalegre, Francisco Dantas/BR-226 Pau dos Ferros, Pau dos Ferros/Encano/São Miguel, São Miguel/Coronel João Pessoa.



Além de parabenizar a governadora, a deputada relembra a sua participação ativa para que a infraestrutura rodoviária se tornasse uma prioridade no estado: “Eu que ando esse RN todinho, sei da necessidade. Desde o primeiro ano de mandato, estamos sempre ouvindo e recebendo muitos pedidos e demandas dos municípios em relação ao tráfego nas diversas rodovias estaduais, por isso fiz diversos pedidos, conversas com o governo e protocolamos inúmeros requerimentos. O anúncio dessa restauração nos enche de esperança. Outros editais virão e nós teremos um Rio Grande do Norte cada vez melhor.”.



Com a publicação do edital do 1º lote da licitação, o governo do RN reafirma seu compromisso com a modernização e a segurança das estradas estaduais, promovendo o desenvolvimento econômico e social de todas as regiões do estado.