MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 29/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

FUGA DA PENITENCIARIA DE MOSSORO

Ministério Público Federal inspeciona instalações do Presídio Federal, diz que visita estava programado antes da fuga, mas ressalta que escapada dos presos é fator preocupante

Polícia Federal tem mais quinze dias para concluir investigação e apontar como Tatu e Martelo escaparam de dentro do isolamento da Penitenciária Federal de Mossoró

PF pede ajuda para localizar novo esconderijo dos fugitivos na região entre Mossoró, Baraúna e Jaguaruana, no Ceará, onde estão concentradas as buscas aos fugitivos.

MOSSORÓ

Prefeitura inicia obras de construção de duas UBSs nas Comunidades Favela e Sussuarana; segundo o gestor, serão iniciadas mais de 40 obras

Senador Styvenson Valentin anuncia recursos para fazer hospital infantil em Mossoró em parceria com a APAMIM e para iniciar a construção da sede própria do hospital da oncologia

Hoje é o último dia para o mossoroenses pagar o IPTU com desconto de 25%

CAERN alerta para risco de aproximar-se de bueiros ou locais que estão passando por serviço

Vereador faz apelo para que a população de Mossoró realize doações de sangue

Autoridades de todas as forças pedem que o cidadão não deixe água limpa acumulada em casa e nos arredores, para evitar proliferação de mosquitos da dengue

ESTADO

Prefeito de Apodi explica como conseguiu entregar 450 obras em sua gestão 70% com recursos próprios

Ressocialização de apenados da Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio, em Mossoró, fortalece a cajucultura com projetos no Oeste Potiguar

Duplicação da BR-304 no RN deve começar por Mossoró, conforme defendeu o então senador Jean Paul Prates, quando colocou a obra no plano de investimento do Governo Federal

“A recuperação das estradas nos enche de esperança”, diz Isolda em fala na Assembleia Legislativa

POLICIA

Criminosos quebram postes, furtam cabos e deixam 7.581 clientes sem energia em Macau e Guamaré

Suspeito de latrocínio contra comerciante na Paraíba é preso em Alexandria/RN