Corte de terra em Upanema deve chegar a 2.500 agricultores do município. O trabalho está sendo realizado por 16 tratores; o corte de terra já atendeu a todos os produtores rurais das comunidades de Lagoa Vermelha, Baixa do Tatu, Esperança e também Baixa Fechada, entre outras. A meta é atender dentro do tempo certo.