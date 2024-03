Pernambucano é morto a tiros na Favela do Velho, no Dom Jaime Câmara. O crime aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (29). A vítima foi identificada como Guilherme Evandro da Silva, 22 anos, natural de Jaboatão dos Guararapes/PE. Não há muitas informações sobre como o homicídio aconteceu, mas, de acordo com a PM, um carro foi visto na região em atitude suspeita e, pouco tempo depois, populares afirmaram ter ouvido disparos de arma de fogo. O rapaz havia chegado na cidade há dois dias, acompanhado da família. A DHPP vai investigar o caso.

FOTO: CEDIDA/FIM DA LINHA