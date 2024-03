Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado investe R$ 160 em kits escolares

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou, nesta quinta-feira (29), a distribuição inédita de kits escolares para todos os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino nas zonas urbana e rural do município.



Acompanhado da secretária municipal de Educação, Isabela Rodrigues, o prefeito Dr. Artur Vale fez questão de participar da entrega realizada, na manhã de hoje, no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Raimunda Soares de Freitas (Proinfância) e nas Escolas Municipais Educandário Dixseptiense e Isaura Rosado.



São três tipos de kits escolares para atender os estudantes de acordo com o nível de escolaridade: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, e Ensino Fundamental Anos Finais com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). São mais de 1.400 alunos já matriculados.



Os kits também foram distribuídos hoje nas ⁠Escolas Municipais Antonia Lopes e Alves, Francisco Queiroz Porto, Antonio Martinho Medeiros, Adalberto Gomes do Vale e Manoel Maria de Macedo. Nesta sexta-feira (01), a entrega será realizada na Creche Professora Maria Gláucia Costa do Vale e nas ⁠Escolas Municipais Maria Batista de Oliveira e Luiza Maria Augusta.



“Sinto-me extremamente feliz por ver mais um investimento pioneiro sendo realizado em nossa Rede Municipal de Ensino. A aquisição e distribuição dos kits comprovam que Doutor Artur está atento às necessidades da população e que segue apoiando ações que valorizam a educação.”, destacou Isabela Rodrigues.



Dr. Artur Vale reforçou a sensação de felicidade pela entrega dos kits escolares. “É muito satisfatório compartilhar dos sorrisos das crianças e do agradecimento dos pais pelo trabalho que estamos realizando. É mais uma ação importante da nossa gestão para a educação pública do município de Governador Dix-Sept Rosado.”, exaltou.



O investimento para aquisição e distribuição pela primeira vez dos kits escolares é de quase R$ 162 mil.



A vice-prefeita Débora Trigueiro; os secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras, Transporte e Urbanismo) e Elvis Andrade (Gabinete); e os vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara), Carlinhos do Horizonte e Luara Fagundes participaram da entrega dos kits.