Prefeitura inicia obra de pavimentação com piso intertravado no Planalto da Liberdade

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, assinou nesta sexta-feira (01), a ordem de serviço autorizando o início da obra de Pavimentação com piso Intertravado no Planalto da Liberdade. São 990 metros de extensão e 6,9 mil metros quadrados de área diretamente beneficiada



“Uma obra aguardada há muito tempo pela população que passa por aqui, e esse é um momento feliz, onde as nossas energias e forças são reestabelecidas,” disse Allyson.



Allyson destacou que esta é a 6ª ordem de serviço assinada nesta semana, para início de obras, através do programa “Mossoró Realiza”, maior programa de investimento em obras de Mossoró. Uma obra que leva para a população pavimentação, qualidade de vida e segurança.



O piso intertravado utilizado é de qualidade, e o serviço já conta com a drenagem. “Chegamos aqui com um serviço de qualidade, para mostrar ao povo que a gente tem respeito por cada um e para dizer que esse aqui é o dinheiro do povo retornando para o povo através de serviços”, concluiu.