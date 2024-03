Escola Senador Duarte Filho será entregue nesta segunda a comunidade do Walfredo Gurgel

A unidade foi completamente revitalizada e será entregue à comunidade nesta segunda-feira (4), dia que marca o início das aulas do ano letivo de 2024 em toda a Rede de Ensino. A solenidade acontece às 7h30. Foi a primeira grande manutenção realizada no equipamento educacional em quase 50 anos de sua existência. Além das melhorias na estrutura física, a escola também recebeu investimentos em mobília, novos eletrodomésticos, e agora está 100% climatizada, o que proporcionará mais conforto e bem-estar aos professores e estudantes. O Ginásio de Esportes da unidade, denominado Gilvanir Diniz de Lima, também foi restaurado.

A Escola Municipal Senador Duarte Filho, localizada no conjunto Walfredo Gurgel, passou por uma completa revitalização e será entregue à comunidade nesta segunda-feira, 4 de março de 2024, marcando o início das aulas do ano letivo em toda a Rede de Ensino. Essa reforma representa um marco significativo, pois é a primeira grande manutenção realizada no equipamento educacional em quase 50 anos de sua existência.

Além das melhorias na estrutura física, a escola também recebeu investimentos em mobília e novos eletrodomésticos. Agora, ela está 100% climatizada, proporcionando mais conforto e bem-estar aos professores e estudantes. O Ginásio de Esportes, denominado Gilvanir Diniz de Lima, também foi restaurado.

Além desta escola, outras 30 já passaram pelo mesmo processo de restauração. Se destaca a unidade de Jucuri, Muluguzinho, entre dezenas de outras. Ao todo, município tem 95 escolas, onde estão matriculados cerca de 23 mil estudantes. Nesta segunda-feira, 4, a Secretaria Municipal de Saúde inicia a distribuição de kits escolares, com cadernos, lápis e farda.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), as obras na unidade contemplaram toda a estrutura do prédio com serviços em diversas frentes, como revisão elétrica e hidráulica, de cobertura, descupinização, pintura, revisão de esquadria de madeira e de ferro, e obras de acessibilidade. A climatização é um dos diferenciais dos serviços executados, beneficiando aproximadamente 400 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foram instaladas centrais de ar em nove salas de aula, biblioteca, supervisão, direção, secretaria, sala dos professores, informática, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sala de multimeios.

Essa transformação faz parte das ações dos programas “Mossoró Cidade Educação” e “Mossoró Realiza”. A Escola Senador Duarte Filho agora se torna um ambiente propício para o aprendizado e o desenvolvimento integral dos estudantes, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação no município.