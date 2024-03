Sesap lança Semana Estadual de Combate à Dengue no RN

A Semana Estadual de Combate à Dengue no RN começou neste sábado (2). A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) fez a abertura do movimento no Hospital Geral João Machado, em Natal, seguindo o chamado de Dia D nacional feito pelo Ministério da Saúde.



Reunidas, as equipes de gestão, vigilância e combate às endemias da Sesap fizeram uma inspeção no terreno do João Machado para recolhimento de lixo e vistoria de possíveis focos de reprodução de Aedes aegypti. Esse tipo de ação que será repetida até o próximo sábado em todos os hospitais do estado e outros prédios públicos como escolas e unidades prisionais.



"Esse movimento começa hoje e não deve acabar enquanto não sairmos do estado de alerta contra a dengue. É necessário uma vigilância permanente, com a participação de todos", disse a secretária de Saúde Pública do RN, Lyane Ramalho.



No início da próxima semana a Sesap vai divulgar um guia de orientação para vistoria em prédios e terrenos, para que cada pessoa possa fazer também seu esforço no combate à dengue no RN. "O guia terá todo um checklist com o que é preciso fazer, além das orientações para descarte quando encontrar um foco do mosquito", completou Diana Rego, coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap.



As ações da Semana Contra a Dengue no RN terão a participação das secretarias de Educação, Segurança Pública, Assistência Social e Infraestrutura, além de órgãos como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, entre outros.