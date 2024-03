Corpo de homem desaparecido em Carnaúba dos Dantas é encontrado; esposa segue desaparecida

Corpo de homem desaparecido em Carnaúba dos Dantas é encontrado; esposa continua desaparecida. O casal José Everaldo Dantas e Maria das Vitórias Dantas teve o carro arrastado pela força das águas, ao tentar atravessar uma passagem molhada, na zona rural de Carnaúba dos Dantas, no domingo (3). De acordo com informações do Tenente Tertuliano, comandante do Corpo de Bombeiros em Currais Novos, o corpo de Evaldo emergiu na manhã desta terça-feira (5), dentro do chamado Açude do Governo, há cerca de 2 km do ponto onde o veículo foi arrastado. As buscas continuam por Maria das Vitórias.

De acordo com informações do Tenente Tertuliano, comandante do Corpo de Bombeiros em Currais Novos, o corpo de Evaldo emergiu nesta manhã, dentro do chamado Açude do Governo, há cerca de 2 km do ponto onde o veículo foi arrastado. O carro havia sido encontrado ainda no domingo, mas sem sinal do casal.

Ainda segundo o tenente, os bombeiros fizeram o resgate do corpo da vítima até a margem do açude e agora ele está sob a tutela da polícia militar, até que o Itep faça o recolhimento.

A guarnição segue agora com as buscas, a procura de Maria das Vitórias Dantas.