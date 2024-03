Allyson Bezerra lança maior programação da história do Mossoró Cidade Junina

Entre as atrações que irão fazer parte da programação deste ano, foram anunciados nomes como Gusttavo Lima, Alok, Luan Santana, Jorge e Mateus, Murilo Huff, Léo Santana, entre outros. O prefeito Allyson Bezerra reforçou o compromisso da gestão com a cultura, os artistas, a economia local e a inclusão social, destacando a ampliação de todos os polos e a abertura de um novo edital em março para a inscrição de mais artistas locais. “Vamos aumentar o cachê dos artistas locais, valorizando ainda mais o talento regional,”

A Prefeitura Municipal de Mossoró lançou nesta quarta-feira (6) a programação do Mossoró Cidade Junina 2024, o São João mais cultural do Brasil, que vai de 1º a 29 de junho. O evento de lançamento aconteceu no Hotel Thermas e contou com a presença de diversas autoridades locais, imprensa e público. Entre as atrações que irão fazer parte da programação deste ano, foram anunciados nomes como Gusttavo Lima, Alok, Luan Santana, Jorge e Mateus, Murilo Huff, Léo Santana, entre outros (confira relação completa mais abaixo).

O lançamento contou com a participação das quadrilhas juninas Lume da Fogueira, Luar de Prata e Sonho do Sertão, da Banda Forró dos 3, Gigantes do Arrocha, Jackson Menezes e Luan Estilizado, além de artistas locais encenando trechos do espetáculo "Chuva de Bala no País de Mossoró", uma das principais atrações do MCJ.



O prefeito Allyson Bezerra reforçou o compromisso da gestão com a cultura, os artistas, a economia local e a inclusão social, destacando a ampliação de todos os polos e a abertura de um novo edital em março para a inscrição de mais artistas locais. “Vamos aumentar o cachê dos artistas locais, valorizando ainda mais o talento regional,” disse ele.

Também foi apresentado o conceito da nova marca do Mossoró Cidade Junina para este ano: “Todo mundo vai se encontrar”, que reforça uma das principais características do São João de Mossoró, a oportunidade de as pessoas estarem juntas e se confraternizando nos diferentes polos do evento. O conceito norteia a identidade visual do MCJ, que se destaca pelos traços de modernidade e cores fortes.

“Estamos lançando a maior edição da história do Mossoró da Cidade Junina, o São João mais cultural do Brasil, com grandes atrações, iniciando no dia 1º de junho, com o Pingo da Mei Dia. A programação continua no Polo Cidadela, Polo Arraiá do Povo, Igreja São João, Chuva de Bala, e na Estação das Artes, onde não podem faltar grandes atrações que irão abrilhantar todo o sucesso do evento”, pontuou o secretário municipal interino da Cultura, Kadson Eduardo.

Antes do anúncio das atrações, o público presente acompanhou apresentações realizadas por artistas locais, com música, quadrilhas e teatro. “O MCJ, para mim, é um dos momentos mais importantes da minha vida. O meu hobby é estar dançando quadrilha. O MCJ é onde eu sempre quero estar”, afirmou Kauê Gabriel, membro da quadrilha Sonho do Sertão.

“Passou o carnaval, a gente já fica ansioso para que chegue o Mossoró Cidade Junina, que movimenta muito a cidade, e pra gente, que é artista, nem se fala. Vivemos esse momento junino de Mossoró contando mais uma vez a história do Chuva de Bala”, destacou o ator Carlos José, que interpreta Padre Mota no espetáculo que resgata a resistência do povo de Mossoró ao bando de Lampião.

Turistas de Recife, Maria do Carmo e Zereide Melo também acompanharam o lançamento e gostaram do que viram. “Estou achando ótimo. Estava até conversando com os amigos, que não é nem São João e já está animado assim, imagina no São João. Dá vontade de vir, com certeza, de dançar um forró”, relatou Maria do Carmo. “É uma maravilha vir de longe e encontrar uma festa dessa, tão bacana aqui em Mossoró. Eu amei a cidade, achei muito organizada”, complementou Zereide Melo.

A inclusão foi um dos destaques do Mossoró Cidade Junina 2023 e também terá espaço garantido na edição deste ano do São João mais cultural do Brasil. “É muito importante o trabalho que a Prefeitura vem realizando em relação à inclusão, aos espaços inclusivos no MCJ. Só sabe realmente quem precisa daquele espaço, com segurança, com todo o aparato”, afirmou Cláudia Medeiros, presidente do Fórum das Mulheres com Deficiência de Mossoró e Região.

"Estamos comprometidos em fazer do Mossoró Cidade Junina 2024 uma experiência única e inesquecível para todos os mossoroenses e visitantes. Com o tema 'Todo mundo vai se encontrar', queremos promover não apenas uma festa, mas sim um encontro de culturas, tradições e alegria. Contamos com o apoio de todos para fazer deste evento um verdadeiro sucesso!" Disse o Prefeito Allyson Bezerra.

Atrações

Do Pingo da Mei Dia ao Boca da Noite, todo mundo vai se encontrar no Mossoró Cidade Junina 2024. A abertura do São João mais cultural do Brasil, às 12h do dia 1º de junho, contará com três atrações nacionais: Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon e Bell Marques, além de artistas locais que irão animar ainda mais o melhor e maior bloco junino do país.

“Os artistas locais são a nossa grande atração e estarão presentes em todos os polos, abrilhantando, fazendo grandes shows, atraindo o público nesse evento que é voltado para o povo, onde o povo é valorizado, é respeitado”, destacou o secretário Kadson Eduardo.

No Polo Arraiá do Povo, estarão presentes as seguintes atrações: Circuito Musical, Bartô Galeno, Tropykalia, Waldonys, Lairton, Chambinho do Acordeon, Amazan, Vicente Nery, Junior Vianna, Brasas do Forró, Lagosta Bronzeada, Ferro na Boneca e Nonato Beto.

Na Estação das Artes Elizeu Ventania, principal polo do Mossoró Cidade Junina, subirão ao palco nomes como Alok, Gusttavo Lima, Alok, Luan Santana, Jorge e Mateus, Murilo Huff, Léo Santana, Nattan, Wesley Safadão, Mari Fernandez, Gustavo Mioto, Bruno & Marrone, entre outros. Confira a programação, que contará também com artistas locais abrilhantando as noites de shows:

6 de junho – Nattan, Raí, Luan Estilizado e Zezo (À Vontade) e Flávio José

7 de junho – Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Bonde do Brasil

8 de junho – Henry Freitas, Jonas Esticado, e Mano Walter

13 de junho – Limão com Mel, Calcinha Preta e Taty Girl

14 de junho – Raynel Guedes, Felipe Amorim e Xand Avião

15 de junho – Eric Land e Murilo Huff

19 de junho – Gusttavo Lima e Vitor Fernandes

20 de junho – Jorge e Mateus, Ávine Vinny e Rey Vaqueiro

21 de junho – Bruno & Marrone, Simone Mendes e Raphaela Santos

22 de junho – Leonardo, Zé Cantor e Michele Andrade

27 de junho – Luan Santana, Seu Desejo e Mari Fernandez

28 de junho – Gustavo Mioto, Alok e Núzio Medeiros.