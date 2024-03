Lanchonete de Mossoró era usada como fachada para venda de drogas

O dono do estabelecimento, um homem de 36 anos, foi preso por tráfico de drogas. A prisão aconteceu no sábado (9), na lanchonete, localizada no bairro Santo Antônio. No local, a equipe da Delegacia Especializada em Narcóticos encontrou 163 petecas de cocaína, embaladas para venda, material para embalar os entorpecentes e R$3 mil. Um caderno de anotações com a movimentação financeira do tráfico também foi apreendido.