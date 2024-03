Caern conclui perfuração do novo Poço-6 no bairro Nova Bethânia

Concluído o processo de perfuração no novo poço, o próximo passo é cumprir o estágio da obra chamado de super-bombeamento, ou seja, a água que está no subsolo precisa ser descartada até que a análise feita pela Caern mostre que a água está própria para ser injetada no sistema de abastecimento. Após a comprovação da qualidade da água, equipe da Companhia irá fazer a montagem de conjunto motobomba que funciona no subsolo para bombear a água e interligar o novo ponto de captação para o sistema de abastecimento de Mossoró.

A empresa especializada em poços profundos, contratada pela Caern, concluiu a perfuração do novo poço 6 que atingiu uma profundidade de 920 metros. O novo P-6 recebeu um investimento de R$ 7,5 milhões e estará funcionando a partir da próxima semana. Toda a região Oeste de Mossoró terá o abastecimento reforçado pelo poço.



O poço 6 que atende os bairros bairros: Aeroporto I e II, parte de Nova Betânia e Bela Vista, apresentou problemas em dezembro de 2023. Na época, a Caern informou que o trabalho de manutenção do P-6 era de difícil execução, por ser um poço de grande profundidade – mil metros – sendo necessário retirar todas as colunas do subsolo, com o uso de guindaste.

Em janeiro deste ano, a Caern informou que o P-6 não foi recuperado por completo. O poço que produzia 180 metros cúbicos de água por hora, passou a produzir apenas 60 metros cúbicos de água, o que não atendia as necessidades da região, sendo necessário a perfuração de um novo poço ao lado do poço 6.

Pela legislação, a Caern precisa fazer análises periódicas em todas as regiões das cidades atendidas e só pode distribuir o produto dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde.

ANÁLISES DO SOLO



Além da perfuração, ocorre a coleta de solos com avaliação e gerando relatórios sobre o material retirado conforme as camadas geológicas encontradas durante a perfuração. As informações são importantes para auxiliar em informações e em direcionamentos operacionais para os outros 18 poços, em Mossoró, que possuem em média mil metros de profundidade.



RINCÃO



Após a conclusão do novo poço 6, a sonda de perfuração e equipamentos serão levados, na próxima semana, para o bairro Rincão, onde outro poço será perfurado para atender a área leste de Mossoró.