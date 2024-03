Popular é morto a tiros na calçada de uma residência onde ia trabalhar, no Barrocas. O crime aconteceu por volta das 8h30 desta sexta-feira (15). De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, Mário Romildo de Souza, de 39 anos, havia chegado a uma residência, na Rua Marechal Deodoro, para executar um serviço, quando foi abordado por um suspeito em um veículo. Ele foi atingido por vários disparos e morreu no local. Ainda não há evidências que apontem para a motivação do crime e nem sobre quantas pessoas participaram da ação. A DHPP vai investigar o caso.