Temperatura alta e variação do relevo podem contribuir para a grande quantidade de raios em Apodi. De acordo com dados divulgados pela Neoenergia Cosern, quase 4 mil raios caíram no Rio Grande do Norte nas últimas 72h. Destes, 487 foram registrados no município de Apodi. Em Mossoró, segunda maior cidade do estado, foram 83. De acordo com o professor e meteorologista da Ufersa, José Espínola, o “calor juntamente com a elevada umidade do ar favorecem o desenvolvimento de nuvens do tipo cumulonimbus, com grande desenvolvimento vertical e com grande quantidade de energia que é liberada na forma de raios e de ventos no início das precipitações”.

O município de Apodi, no Rio Grande do Norte, liderou a estatística sobre a incidência de queda de raios no estado, nas últimas 72h. Ao todo, dos quase quatro mil raios que caíram no RN entre a quarta-feira (13) e esta sexta-feira (15), 487 foram registrados no município do oeste potiguar.

O dado consta em um relatório divulgado pela Neoenergia Cosern, com base em levantamento feito a partir da Plataforma ClimaTempo. Mossoró está na 13ª posição do ranking, com 83 raios registrados nos últimos 3 dias.

Do dia 1º de janeiro a 29 de fevereiro deste ano, o Rio Grande do Norte foi atingido por 28.366 descargas atmosféricas. O número representa uma redução de 27,94 % em relação aos dois primeiros meses de 2023, quando 39.367 raios atingiram o solo potiguar.

Neste período, Apodi também segue na liderança com 1.415 raios, seguido por Assú (1.329), Santana do Matos (1.154), Upanema (1.119) e Mossoró (1.026).

Já ao longo de 2023, cerca de 113 mil raios caíram em todo o estado, aumento de 40% comparado a 2022. Os três municípios mais atingidos por descargas no ano passado foram Mossoró (7.902), Apodi (5.420) e Campo Grande (5.034).

Segundo a Cosern, os raios provocaram mais de 3.200 interrupções no fornecimento de energia elétrica, deixaram mais de 432 mil unidades consumidoras sem o serviço e danificaram mais de 400 equipamentos do sistema, incluindo postes, transformadores e cabos.

A queda de raios também representa um grande risco para a população e para os animais que ficam expostos em pastos e, geralmente, buscam abrigos em baixo de árvores durante as chuvas.

De acordo com o professor e meteorologista da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, José Espínola, as altas temperaturas na região e, mais especificamente, a variação do relevo da chapada do apodi, podem influenciar para que ocorra tais fenômenos.

“Estamos nos aproximando do Equinócio de outono no dia 20 de março. Neste período a quantidade de radiação solar que chega à superfície é bastante elevada sendo parte transformada em calor. Esse calor, juntamente com a elevada umidade do ar, favorecem o desenvolvimento de nuvens do tipo cumulonimbus com grande desenvolvimento vertical e com grande quantidade de energia que é liberada na forma de raios e de ventos no início das precipitações”, explicou.

Veja abaixo algumas orientações de segurança sobre como proceder para se proteger dos raios.

Orientações de segurança

Busque abrigo tão logo veja nuvens carregadas no céu ou escute um trovão;

Evite colher frutas, legumes ou verduras, abrigar-se ou caminhar perto de árvores;

Não fique próximo a animais e nem ande a cavalo;

Não fique próximo a cercas de arame;

Não fique próximo a objetos metálicos pontiagudos como enxadas, pás e facões;

Não se abrigue debaixo de varandas, barracos e celeiros;

Não caminhe em áreas descampadas;

Não fique parado em rodovias, ruas ou estradas;

Não suba em locais como telhados, terraços e montanhas;

Não tome banho em praia, rio, açude ou piscina durante uma tempestade;

Não utilize equipamentos elétricos ligados à rede elétrica;

Não fale ao telefone com fio ou utilizar o celular conectado ao carregador;

Não tome banho utilizando o chuveiro elétrico.