Um morto a tiros no Bom Jesus e outro baleado na Avenida da Integração

A Polícia Militar registrou um homicídio no bairro Bom Jesus e uma tentativa na estrada que liga o Santa Delmira ao Redenção. O corpo de Emanuel Jhonatan dos Santos, de 30 anos, foi removido para exames na sede do ITEP e Francisco de Assis Martins de Goes foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia.

A Polícia Militar registrou um homicídio no bairro Bom Jesus e uma tentativa na estrada que liga o Santa Delmira ao Redenção. O corpo de Emanuel Jhonatan dos Santos, de 30 anos, foi removido para exames na sede do ITEP e Francisco de Assis Martins de Goes foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia.

No bairro Bom Jesus, ao sul da cidade, a informação que chegou a Polícia Militar é que Emanuel dos Santos estava pilotando sua moto quando teria sido baleado várias vezes e morrido no local, ao lado da moto. Acionada ao local, a PM fez o isolamento da área e chamou a Polícia Civil e também o ITEP, para iniciarem as investigações periciando o local.

Já na Avenida da Integração, entre o Redenção e o Santa Delmira, ao oeste da cidade, o que se sabe é que Francisco de Assis foi baleado e caiu. O SAMU e a PM foram acionados ao local. O SAMU socorreu a vítima para o HRTM e a PM realizou diligências na região. O apurado será repassado para os policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró.

A família das vítimas nos dois casos, devem procurar a Delegacia de Plantão, que fica no Grande Alto São Manoel, para registrar Boletim de Ocorrência, relatando o que sabe. Este documento, com o apurado no local, serão enviados posteriormente para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró.

Outros casos

Assaltantes atacam sargento aposentado e terminam mortos em Mossoró

Servente é morto a tiros no bairro Barrocas em Mossoró